Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Alex Marquez sempre in vetta, Marc Marquez migliore di Bagnaia sui long run

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.59, tra l’altro, tornato in pista per portare avanti il proprio lavoro di messa a punto, mentreè fermo ai box.09.58 Da questi tempi si evince come nella simulazione dei giri in successisia già a unllo molto alto, mentre sul giro secco paghi qualcosa da. Tuttavia, alla fine i punti si conquistano sulla base dei riscontri in termini di durata e non di time-attack.09.56 Sulla base di quanto riportato dai colleghi di Crash.net, nella simulazione della Sprint fatta da, lo spagnolo si è rivelato più veloce.Both Peccoandcompleted Sprint race simulations today Pecco averaged 1:58.243 andwas 1:57.930 #pic.twitter.com/x8dab9V05T— Crash(@crash) February 7,09.