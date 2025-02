Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce dopo la prima ora, bene Bangnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:25 Quartararo prosegue il suo lavoro in pista, ma non spinge. Si sta concentrando su alcuni dettagli il francese4:21 Ricordiamo per mera finalità statistica che il record della pista malese è di 1:56.337.4:18 Da rimarcare un aspetto importante per Bagnaia che ha già completato 19 giri. In pochi hanno fatto di più (Ogura, Aldeguer e il compagno Marc)4:17 Un contributo in loco che riflette la situazione attuale in ottica classifica????????1?57???????1?57?754?????????#jp #https://t.co/H50gIhG8Xh pic.twitter.com/nDBxPlGuPV— eriito???? (@motowriter110) February 7,4:15 Rimane in pista, tra gli altri, anche Morbidelli.4:14 Adesso la maggior parte dei piloti è ferma ai box.4:13 Eccoloche, sulla Ducati Gresini, diventa nuovo leader segnando il crono di 1:56.