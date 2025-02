Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Alex Marquez il migliore del day3, Bagnaia vicinissimo e Marc Marquez veloce sul passo gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 TERMINATI IDI10.58 Bastianini migliora il proprio tempo (1:58.011), ma rimane in 18ª posizione, mentre Mir scavalca Bezzecchi e porta la sua Honda in ottava posizione a 0.786 dal vertice.10.57 Time-attack per Mir e Bastianini a 3? dalla fine.10.57 Nel frattempo Maverick Vinales con la KTM Tech3 è riuscito a migliorare il proprio riscontro ed è 16° a 1.372 dalla vetta, mentre il suo compagno di squadra in Tech3 Enea Bastianini fatica ed è 18° a 1.600 da.10.55 5? al termine di questied è già tempo di primi bilanci. Di sicuro in Ducati dovranno prendere delle decisioni importanti sul motore e i prossimia Buriram (12-13 febbraio) saranno importanti in tal senso.10.53 Nel frattempo Raul Fernandez, pilota dell’Aprilia Trackhouse infortunatosi nel day-1 in Malesia, è stato operato con successo in Spagna dal dottor Xavier Mir, in conseguenza della frattura al mano sinistra.