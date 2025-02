Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Alex Marquez guida le operazioni dopo due ore, bene Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5:00 Qualche foto dal box della Pertamina VR46 Racing TeamPronti #Last Day @FrankyMorbido12 @#pertaminaendurovr46racingteam #fm21 #vr46 pic.twitter.com/jCbzEjcq2A— Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 7,/p>4.58 Prosegue il lavoro anche per Quartararo, arrivato al ventiquattresimo giro.4:54 Marcè tornato in pista.4:52 Si discute anche in casa YamahaWhat are they talking about? Wrong answers only #pic.twitter.com/EuXX9dsMTZ— MGP1(@mgp1official) February 7,4:48 Intanto al box Ducati confronto tra i due nuovi compagni di squadra.#Day 3. Keep working. pic.twitter.com/kAy3YW56VU— Ducati Corse (@ducaticorse) February 7,4:47 Rientrano, tra gli altri, Franco Morbidelli e Marco Bezzzecchi.