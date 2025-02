Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Alex Marquez guida le fila del day-3, Bagnaia vicinissimo e Marc Marquez veloce sui long run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 Vi avevamo parlato dei miglioramenti di Yamaha ed è stato Fabio Quartararo a rivelarlo chiaramente ai colleghi presenti in loco. Simon Patterson riporta questo virgolettato del francese: “Dal 2019 al 2024 siamo migliorati di sei decimi, e dal 2024 alsiamo migliorati di otto decimi“, non c’è bisogno delle interpretazioni.10.35 1:58.860 per Bezzecchi che prosegue nel suo lavoro. Evidentemente, in Aprilia hanno bisogno di dati ed è necessario metterli insieme anche per l’assenza di Martin.10.32 1:59.038 il crono del “Bez” sull’Aprilia. Una moto che il romagnolo deve ancora comprendere nel pieno del potenziale, come è anche normale. Inoltre, si trova a gestire tutto lo sviluppo da solo nel team ufficiale visto l’infortunio di Jorge Martin nel primo giorno.