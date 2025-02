Europa.today.it - LIVE - Latina-Cavese 1-0, la diretta della partita

Leggi su Europa.today.it

Scontro diretto per la salvezza e tre punti pesanti in palio. Laaffronta ilnell’anticipoventiseiesima giornata del campionato di Serie C, al Francioni si sfidano due squadre lontane tre lunghezze in classifica e con lo stesso obiettivo da raggiungere. La squadra di Vincenzo.