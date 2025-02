Oasport.it - LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: azzurri per il bis

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la seconda giornata del Seiunder 20 2025 tra. Glini di coach Roberto Santamaria puntano al secondo successo consecutivo dopo la vittoriosa trasferta scozzese che ha aperto la manifestazione.Il selezionatoreno ha confermato in blocco il XV capace di aggiudicarsi l’esordio contro la Scozia. Pilastri del team i centrali Zanandrea (foto) e Todaro, tra i migliori della prima giornata, con le ali Faissal e Ducros pronti ad approfittare del lavoro dei compagni. Capitan Milani potrà poi contare su un pack di sicuro affidamento con i chili di Opoku, Redondi, Vallesi e Pelliccioli capaci di aggiudicarsi importanti mischie.Guai a sottovalutare il, che proverà a tenere botta fisicamente ed azionare i punti che Aidan Boshoff è capace di costruire e finalizzare.