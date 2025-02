Oasport.it - LIVE Italia-Galles 8-5, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: la meta di Bowen sblocca gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32?-. Thomas sfrutta alla perfezione il lavoro dalla maule. Momento di blackout per gli azzurri, bisogna reagire.31?- Azzurrini che si salvano grazie al placcaggio di Pietramala, ma si torna sul vantaggio non acquisito.30?- Ha preso fiducia il, che con coraggio e brillantezza costringe gli azzurri alla difensiva.29?- Rientra in campo Opoku. Infortunio dunque di lievissima entità.28?-che torna ad offendere potendo contare sulla touch nella metà campo avversaria.27?- Brutte notizie in casa. Infortunio per Opoku, che lascia il campo a Midena.26?- Il palo porta fuori la trasformazione di Wilde.5.25?-. Gli azzurri si difendono su tre ondate avversarie, ma non possono nulla per evitare ladell’ala