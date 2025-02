Oasport.it - LIVE Italia-Galles 18-20, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: Fasti manca il calcio della vittoria all’ultimo secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:15 Epilogo beffardo per gli azzurrini, che cedono il passo ai pari età del. Match ricco di sbavature ed imperfezioni, con entrambe le squadre arrivate senza energie negli ultimi e decisivi minuti.FINE PARTITA:18-20NOOOOOO! Di un soffio out ildi. Strozzato in gola l’urlo degli azzurri. Finisce qui.80?- Ingenuità di Gemine! Punizioneda 40 metri e posizione centrale. Che emozioni amici di OA Sport.sul pallone.80?- Ultima possibilità per gli azzurrini, supportati dal pubblico di Monigo.79?- Erroraccio anche deii e Faissal con unne si lancia verso la meta. L’azzurro purtroppo non riesce a schiacciare il pallone in meta commettendo in avanti. Incredibile. Si riparte dal drop dall’area di meta per gli ospiti.