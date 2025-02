Oasport.it - LIVE Italia-Galles 15-10, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48?- Grande intervento di Miranda che evita una meta fatta mettendo il braccio destro tra terreno e pallone.che si salva.47?- Nulla di fatto per gli azzurrini, rientrati in campo vogliosi di ampliare il gap ma con poche idee.che ne approfitta riverandosi nella metà campo avversaria.45?- Ancora in avanti degli ospiti. Azzurri che possono ripartire dalla mischia ordinats.43?- Cede la mischiana, che sta soffrendo i piloni avversari.42?- In avanti, mischia con introduzionena a metà campo.41?- Drop di Wilde, si riparte.21:03 Prima frazione a fasi alterne.ottima in avvio e sul finire delche è cresciuto dopo un inizio difficoltoso, a conferma che ii non possono essere sottovalutati nonostante i tempi di magra.