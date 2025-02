Oasport.it - LIVE Italia-Galles 15-10, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: fine primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:03 Prima frazione a fasi alterne.ottima in avvio e sul finire delche è cresciuto dopo un inizio difficoltoso, a conferma che ii non possono essere sottovalutati nonostante i tempi di magra. A tra poco per la ripresa!41?- Trasformazione semplicissima per Fasti.1510.40?- METTTAAAA! Serie infinita di raccogli e vai, con Casartelli che riesce a piazzare il guizzo decisivo.39?- Gli azzurri decidono di giocare alla mano. Bisogna osare!39?- Si torna sul vantaggio non acquisito.che chiude ilall’arrembaggio.39?- Siamo ad un metro dalla meta. Stavolta la maulna ha finalmente messo in difficoltà la difesae.38?- Infrazione degli ospiti, possiamo attaccare costruendo dalla touch nei 22 avversari.