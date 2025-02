Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bronzetti, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: il derby azzurro vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladeltra Elisabettae Luciavole come quarto di finale del WTA 250 di-Napoca. Dopo un avvio di stagione con più ombre che luci, la n.2 e n.3 d’Italia hanno vinto finalmente due match consecutivi e si ritrovano per la prima volta in carriera una contro l’altra nel circuito maggiore.è la settima testa di serie del seeding e numero 60 al mondo, mentreha cominciato la settimana da numero 72 del ranking WTA. La romagnola, in caso di successo, si avvicinerebbe notevolmente alla marchigiana in classifica e si garantirebbe la possibilità di operare il sorpasso domani con una vittoria incontro la ceca Siniakova o la bulgara Tomova.