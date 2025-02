Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 2-5, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola serve per il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Sbaglia un colpo comodo ladal centro del campo.15-0 Lunga la risposta di dritto per.3-5ci prova e non molla! Gran dritto lungolinea e successiva schiacciata.30-40 Sbaglia con il dritto in controbalzo! Palla break per!30-30 Esce di poco la risposta dicon il rovescio.15-30 Gran dritto di Elisabetta dopo aver comandato lo scambio.15-15 Lunga la risposta di rovescio di.0-15 Dritto completamente fuori misura per.2-5 Sbaglia un colpo banale la. Tuttavia la riminese servirà per accedere alla semifinale dopo il cambio di campo.A-40 Rovescio perfetto lungolinea di.40-40 Salva ilpointcon il dritto vincente.30-40pointgrazie alla stecca di dritto di