Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bronzetti 0-3, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: subito break per Lucia Bronzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima vincente al centro.15-0 Lungo il dritto di.1-3 Non passa il rovescio diche a breve tornerà al servizio.40-30 Dritto inside out vincente per Elisabetta.30-30 Risposta che si ferma sul nastro.15-30 Dritto in contropiede a uscire dal servizio che esce per.15-15 Palla corta che si ferma in rete dopo un gran rovescio lungolinea.15-0 Fuori il dritto incrociato di.Servedopo il cambio di campo.0-3! Partita a mille la ragazza di Rimini! Servizio vincente a chiudere il terzo gioco del match.40-15 Gran difesa diche non passa però con il successivo dritto.30-15 Lungo di molto il dritto didal centro del campo.15-15 Bello scambio, stavolta non passa il dritto in accelerazione di