Oasport.it - LIVE Bellucci-Tsitsipas, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Controessere mancini è un vantaggio: si può farlo sempre rispondere di rovescio! Vedremo se ciò basterà a soffrire poco nei propri turni di servizio, di certo non sarà facile brekkare il finalista del Roland Garros 2023.in!14:45 Azzurro che si è portato in top 80, grazie alla meravigliosa vittoria su Daniil Medvedev. In precedenza si era qualificato approfittando di sorteggi favorevoli: 3di casa di poco valore rispetto al mancino di Busto Arsizio.14:38 De Minaur b. Altmaier 6-1, 6-4 ed è il primo semifinalista dell’ATP 500 di. Sfiderà, tra poco in!14:00 De Minaur avanti 6-1, 2-2 su Altmaier. Poi!12:50 Concluso il doppio che vede vincitori Arevalo-Pavic, adesso De Minaur-Altmaier e poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale dell’ATP 500 ditra il sorprendente Mattiae il nobile decaduto Stefanos