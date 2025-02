Oasport.it - LIVE Bellucci-Tsitsipas, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra non molto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 De Minaur avanti 6-1, 2-2 su Altmaier. Poi!12:50 Concluso il doppio che vede vincitori Arevalo-Pavic, adesso De Minaur-Altmaier e poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale dell’ATP 500 ditra il sorprendente Mattiae il nobile decaduto Stefanos.Partita che è meno scontata di quanto potrebbe sembrare, in quanto l’sta esprimendo un tennis d’autore. Nel percorso verso i primi quarti in carriera in un torneo ATP,ha sconfitto 3 Wild Carl locali lasciando per strada le briciole prima di rispedire al mittente il russo Daniil Medvedev col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3.galleggia ormai tra la nona e la quindicesima stagione da un po’.