Oasport.it - LIVE Bellucci-Tsitsipas 6-4, 0-1, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa un grande 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 A quindici il greco.40-15 Prima vincente. Si è sentito un out, derivato dalla risposta del.30-15 Prima vincente.15-15 Servizio dritto e tocco comodo.0-15 Risposta e attacco diretto con il rovescio di, esce il passante di rovescio di6-4! PRIMA VINCENTE.non si ferma, rilancia! Ha annullato un paio di palle break sul 3-3, prima di strappare il servizio al greco, annullargli una palla del 5-5 e chiudere instile il primo parziale!A-40 Clamoroso errore di dritto di.40-40 Favoloso punto del lombardo, che con due volèe in più chiude dopo unattacco lungoriga di rovescio.30-40 Servizio ed dritto che esce dopo la deviazione maligna del nastro.30-30 Gran recupero dima ottimo cross di dritto del greco.