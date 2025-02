Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: tocca a Luca Sito nei 400 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Falsa partenza. Squalificato lo spagnolo Fernandez: si sarebbe potuto anche chiudere un’occhio in questa situazione.20.10 Tutto pronto o quasi per il via della serie 1 dei 400maschili.proverà ad ottenere una prestazione di rilievo.1 FERNANDEZ Markel ESP 6 FEB 2003 46.37 46.37 1232 HAYDOCK-WILSON Alex GBR 28 JUL 1999 46.29 46.45 413 FAUST Brian USA 12 JAN 1999 45.47 46.36 364ITA 12 MAY 2003 46.44 46.44 2220.07 Passano anche Luckenkemper e Perez. Ripescata dalla batteria precedente Koné.20.05 Van der Weken non sbaglia e si impone in 7.18. La lussemburghese precede la tedesca Mayer (7.22) e la svizzera Frey, battuta dalla teutonica al fotofinish.20.02 Entrano in pista le velociste.19.59 Spazio ora alla seconda batteria.