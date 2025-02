Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: Sito firma il personale nei 400 metri, bene Riva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Anche la francese Bonnin e la slovena Sutej superano la misura di 4.45 al secondo tentativo.20.35 Solamente tre le protagoniste ancora in gara nell’asta. Caudery e Vekemans comandano le operazioni in 4.45, misura superata anche dalla tedesca Knasche, ma con un errore in più sul groppone.20.34 Inizia la prova del getto del peso femminile, ecco la lista di partenza.1 RITTER Julia GER 13 MAY 1998 18.60 16.85 252 KENZEL Alina GER 10 AUG 1997 18.69 18.16 173 ROOS Fanny SWE 2 JAN 1995 19.42 18.32 104 SCHILDER Jessica NED 19 MAR 1999 20.33 19.85 75 van KLINKEN Jorinde NED 2 FEB 2000 19.57 18.04 216 MITTON Sarah CAN 20 JUN 1996 20.68 19.75 37 JACKSON Chase USA 20 JUL 1994 20.76 19.43 18 OGUNLEYE Yemisi GER 3 OCT 1998 20.19 19.77 220.32 SECONDO! Pihlstrom non cede nel finale e riesce a conquistare la vittoria in 3:35.