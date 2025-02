Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: si parte con le heat dei 60 ostacoli maschili

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladel meeting di(Germania), evento valevole per ilGold.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting di(Germania), evento valevole per ilGold. La stagione del circuito internazionale arriva al giro di boa, visto che quest’oggi andrà in scena il quinto dei nove appuntamenti programmati. Diversi i nomi interessanti dai quali possiamo aspettarci spettacolo e ottimi riscontri in ottica Europei e Mondiali.Cinque gli italiani al via nel Baden-Württemberg. Grande attesa per il primatista nazionale outdoor dei 400 metri Luca Sito, reduce da una prestazione convincente ottenuta ad Ancona e pronto a mettere nel mirino l’incontrastato record italianodi Ashraf Saber (45.