Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2025 in DIRETTA: fra poco tocca a Federica Del Buono nei 3000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25 MITTON! 20.68 all’ultimo tentativo, la canadese balza in testa!21.22 Nell’asta solamente Caudery ha superato i 4.65: tutte le atlete rimaste ancora in gara sono spalle al muro con due errori commessi.21.19 Non cambia la situazione nel peso quando si appresta ad iniziare l’ultima serie di lanci. Chase Jackson conduce le operazioni in 20.06, alle sue spalle ci sono Mitton e Schilder.21.17 Molly Caudery non sbaglia al primo tentativo a 4.65 e si issa al comando nell’asta.21.16 Sekgodiso scende sotto il muro dei 2?: primato sudafricano rito dalla 23enne in 1:59.88, seconda la tedesca Kolberg (2:00.84), terza Alemu (2:01.34).21.15 Alemu e Sekgodiso comandano la situazione quando inizia l’ultimo giro.21.14 L’etiope Alemu prende la testa della corsa a metà gara.