Live at Acme Studio, dall’8 febbraio il nuovo disco di Valerio Billeri

Roma, 7 feb. (askanews) – Esce l’8ildi, “at”, pubblicato da Moonlight Record nel 2025. Ilè disponibile su Bandcamp (download libero o acquisto personalizzato), mentre su tutte le piattaforme di streaming sarà disponibile un campione di 5 brani.: voce e chitarra acustica Andrea Nebbiai: basso Damiano Minucci: chitarra elettrica Fabio Romani: batteria Le canzoni: “Verso Sud” e “Acque Alte” sono di, sia per voce che per musica. “Blues di Montesicuro” proviene da un brano della tradizione folk, con nuove parole e nuova musica di. “Summer on a Solitary Beach” è di Franco Battiato. Le restanti canzoni hanno musica die testi del poeta dialettale romano dell’Ottocento, Giuseppe Gioachino Belli.