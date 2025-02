Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: caccia alla semifinale dalle 19!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:25 Sempre meno al match di Matteo, che incrocia Jaume(SPA) sulla strada per ladi(USA).Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidel match di quarti di finale dell’ATP 500 di, Texas (USA) tra Matteoe il tignoso iberico Jaume-Clar.Partita molto difficile per l’azzurro, che arriva a questo appuntamento avendo vinto le prime due partite di fila dell’anno. Le due belle vittorie contro Christopher Eubanks e Alejandro Davidovich Fokina hanno regalato al sanremese il primo quarto di finale in carriera in un ATP 500. Al massimo si era spinto al 3° turno (ottavi di finale) a Barcellona 2024, quando si era arreso nettamente a Ruud.Ha fatto specie, più del 6-3, 6-4 al big server americano con un break per parziale, il 6-3, 6-1 con cuiha domato il tennis esuberante di Davidovich: il tutto in appena 67? di partita.