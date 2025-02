Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 4-6, 6-3, 3-6, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: iberico sorprendente e in semifinale, azzurro rimandato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match tra, ritroveremo il ligure prossima settimana a Delray Beach, dove difende i quarti di finale. Un saluto sportivo!21:32 – 135? di partita che ha regalato buoni spunti tecnici da parte di entrambi. L’ha servito il 64% di prime in campo raccogliendo il 78% di punti mentresi ferma al 75%. Con la seconda l’ottiene il 63% di punti contro il 50% dell’: tante, troppe le risposte sbagliate su seconde di servizio dal ligure.21:30 Tanto rammarico per l’, che senz’altro se l’è giocata e ha avuto il merito di trascinare la contesa al 3° parziale. Quest’ultimo è stato a senso unico per i turni di servizio, tranne nel caso del 6° e decisivo game, dove tanti errori hanno condannato