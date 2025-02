Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 4-6, 6-3, 2-5, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: l’azzurro subisce break nel 6° game

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Errore di dritto dopo il servizio.40-0 Servizio e dritto in contropiede. Deve ancora perderne uno di punti in battuta l’iberico, eccezion fatta per il doppio fallo precedente.30-0 Stecca un drittoche sa di resa.15-0 Miracolo con la volèe bassa di rovescio di, poi addirittura la veronica. Lo schema da cui tutto parte è sempre: slice+colpo (preferibilmente dritto) di là.5-3 In un amen.40-0 Prima vincente.30-0 Servizio e dritto.Scappa via in bagno, forte del vantaggio nel set decisivo.5-2 Ace (4°).40-15 Non passa di rovescio, chiude lo specchio.40-0 Deliziosa smorzata di.30-0 Milionesima prima vincente dello spagnolo.15-0 Slice, rovescio di là.2-4 C’è un altro regalo in uscita dal servizio, di dritto, di