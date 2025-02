Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 4-6, 1-0, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: 1° set per l’iberico in un’ora e tra mille rimpianti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Seconda al corpo e dritto vincente sulla riga.1-0 A zeronel gioco d’apertura!40-0 Prima vincente.30-0 Bellissima stop volley dopo l’attacco di dritto.15-0 Attacco di dritto a segno. Parte!20:08 L’azzurro ha avuto la bellezza di 3 chance di break, ma in tutti i game di servizio disi sono giocati i vantaggi (eccetto i primi due). L’azzurro ha ceduto invece il servizio nel 5° gioco.è stato 0-40 nel 10° game.6-4! Con un altro errore del ligure, il nono con il dritto, si chiude la prima frazione indi gioco. Descrivendola in una parola: maledetta!A-40 Slice sulla riga perentorio: set point.40-40 Grande dritto anomalo di, di pochissimo lungo il recupero di rovescio del ligure.30-40 Orribile errore di rovescio in palleggio di, senza forzare e totalmente gratuito.