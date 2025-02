Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 4-5, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: serve l’iberico per il 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Stavolta è buona la conclusione lungoriga di rovescio dello spagnolo.0-40 Errore di dritto!! Tre palle break tutte insieme!0-30 Lungo di poco il rovescio lungoriga del.0-15 Affossa in rete il rovescio.4-5 Tiene la battuta l’azzurro e fa il suo: tra poco serviràper chiudere il parziale.40-15 Palla corta e pallonetto di rovescio!30-15 Spacca la pallina con il dritto.30-0 Servizio vincente!15-0 Inverosimile passante di rovescio da lontanissimo lungoriga sulla riga!3-5 Servizio vincente.A-40 Palla corta indietreggiando vincente di. La risposta dell’azzurro aveva annullato il&volley del.40-40 Ottimo lungoriga di rovescio!A-40 Il nastro dice NO al dritto del ligure.