Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 3-4, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: c’è un break per l’iberico nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e dritto. Sbaglia l’angolo magioca un innocuo pallonetto su cui comodamente si avventa.15-30 Servizio dritto e smash.0-30 Risposta fulminante e vincente di rovescio lungoriga di Matteo!0-15 Errore di rovescio dello spagnolo.3-4 Tiene la battuta pur essendosi complicato la vita.A-40 Ace sporco esterno.40-40 Prima vincente.40-A Errore gratuito di rovescio: pallache profuma di set point.40-40 Passante nei piedi con il dritto in corsa di. Non riesce la difficile demi-volèe al ligure.A-40 Servizio e finta di smorzata. Poi ci pensa la sbracciata in cross di rovescio a fare il punto!40-40 Strappa con il dritto scomponendosi l’azzurro. Vantaggi.40-30 Risposta vincente di dritto