Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 2-1, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: inizio di 1° set comodo per i servizi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo (1°).15-15 Pallonetto velenoso di, poi il passante di dritto.15-0 Smorzata vincente di.2-2 Molto solido in avvio l’iberico.40-15o vincente.30-15 Ace (1°).15-15 Arriva comodamente sulla palla cortae chiude con un dritto e uno smash.0-15 Doppio fallo (1°).2-1o e dritto! Bene Matteo.40-30 Doppio fallo (1°).40-15 Brutto errore dicon il drittodal centro.30-15o slice vincente.15-15 ACE (1°).0-15 Errore gratuito con il dritto dopo ilo dell’italiano.1-1 A zero tiene la battuta lo spagnolo.40-0o dritto e formalità.30-0 Lungo il dritto carico del ligure,non ha fatto una piega su un’altra risposta di dritto a tutta.15-0 Gran risposta di dritto dima ancora meglio la difesa in slice dell’iberico.