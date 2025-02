Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 1-0, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: iniziato il primo quarto di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Lunga la difesa di dritto di.40-15 Splendida smorzata a segno dell’azzurro!15-0 Slice e dritto di là. Si gioca sotto il tetto.15-15 In rete ilrovescio di, dopo il servizio.15-0 Gran combinazione di dritti dal centro dell’azzurro dopo lo slice.Matteoal servizioGiocatori in campo!18:55 L’azzurro arriva a questa prova del nove avendo vinto le prime due partite di fila dell’anno. Le due belle vittorie contro Eubanks e Davidovich hanno regalato al sanremese il secondodiin carriera in un ATP 500 dopo Barcellona 2024.18:49 Ci sono ben 4 precedenti tra i due giocatori, che si sono spartiti due successi a testa. Nel 2022 a Perugia fua vincere;pareggiò e passò in testa tra Heilbronn e Barcellona, mentre l’ultimo precedente di Madrid 2023 è stato appannaggio di