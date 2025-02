Tpi.it - Lituania, Lettonia ed Estonia si disconnettono dalla rete elettrica della Russia dopo 50 anni

Leggi su Tpi.it

L’8 febbraio 2025 passerà alla storia dei Paesi baltici allorquando, per la prima voltaoltre 50edsi disconnetterannoper unirsi, il giorno successivo, al sistemaContinental Europe Synchronous Area (ex Unione per il coordinamentotrasmissione di elettricità – UCTE), di cui fanno parte i Paesi continentali dell’Ue (Italia compresa), oltre a Turchia, Moldavia e Ucraina.La mossa, che arriva con 10 mesi di anticipo sulla tabella di marcia, è puramente simbolica visto che, per le conseguenze dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, Vilnius, Riga e Tallinn non acquistano elettricitànéBielodal maggio del 2022. Ma la decisione viene da lontano: per arrivarci ci sono voluti infatti quasi 20tra progettazione e lavori e oltre un miliardo di euro di fondi europei da quando i tre Paesi baltici hanno aderito all’Unione europea.