Lanazione.it - Little Phil ospite de La Maison della Danza domenica 2 marzo

Arezzo, 7 febbraio 2025 – La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcunepiù celebri star quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast e Wu Tang Clan. In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto partegiuria del programma televisivo di Rai2. Spesso èdi Amici in qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi. Lui è il ballerino e coreografo internazionale, testimonial Freddy (Italy), Nike e Adidas (Europe). “L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere.