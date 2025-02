Laprimapagina.it - Lite tra cani a Roma: finisce al Pronto Soccorso Alberto Rossi, Michele Saviani di Un posto al sole

Momenti di tensione per, noto al pubblico comenella popolare soap Unal, in onda su Rai 3. L’attore è finito aldopo un’accesaavvenuta giovedì mattina a, nel quartiere Flaminia, in seguito a una rissa trastava passeggiando con i suoi duequando ha incrociato un’altra donna con il suo animale. Tra i quattro zampe è subito scoppiata una zuffa e i rispettivi proprietari, nel tentativo di separarli, hanno finito per litigare animatamente. Sulsono intervenuti i Carabinieri, ma resta da chiarire se gli animali fossero al guinzaglio o meno.La situazione è degenerata al punto che sia l’attore sia la donna sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche:è stato trasportato al Santo Spirito, mentre la donna si è recata al San Pietro-Fatebenefratelli.