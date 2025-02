Tutto.tv - Lite tra Alfonso, Chiara e Zeudi al GF: D’Apice, deluso, perde le staffe

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, in casa è scoppiata unapiuttosto sgradevole traCainelli eDi Palma. Tutto è nato a seguito delle nomination, che hanno generato, come sempre, dei dissapori. Laè partita da, che ha attaccatoper la nomination fatta a Javier Martinez. In men che non si dica, però, le cose sono degenerate, dal momento che è intervenuta ancheda: scontro dopo la puntata del GFNella casa del Grande Fratello il clima è piuttosto teso in queste ore.è rimasto moltodal comportamento di, la quale ha deciso di nominare Javier.ha criticato questa decisione in quanto ritiene che la coinquilina, seppur in modo implicito, abbia fatto un torto anche a lui, in quanto Javier è un suo caro amico, al quale tiene particolarmente.