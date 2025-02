Ilgiorno.it - Lite per il pagamento con il bancomat e cliente spinto giù dall’auto: taxista condannato

Cremona, 7 febbraio 2025 - Uncon ilnon gradito, lae un trentenne “volato” fuori da un taxi finito e a terra in gravissime condizioni per le lesioni riportate. La condanna Oggi un tassista di Cremona, Giovanni Carrera, è statoa due anni e sei mesi di reclusione per sequestro di persona e lesioni volontarie gravissime. Secondo il giudice, il 72enne, arrestato nel febbraio del2022, ha volontariamente trattenuto sul taxi e poigiù Luca Lombardo, 30enne di Cremona rimasto ferito gravemente la notte di Natale del 2021. Il giudice hal'imputato al risarcimento di 7 mila euro. La difesa "Sono 30 anni che faccio questo lavoro e non ho mai avuto un solo problema - ha rilasciato dichiarazioni spontanee Carrera -Non ho mai avuto intenzione di sequestrarlo e tantomeno di fargli del male".