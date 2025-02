Iltempo.it - L'Italia sta con Trump: no alla firma contro le sanzioni all'Aia

Settantanove Paesi hanno diffuso una dichiarazione a sostegno di «indipendenza, imparzialità e integrità» della Corte penale internazionale (Cpi), affermando che le«aumentano il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciano di erodere lo Stato di diritto internazionale, che è fondamentale per promuovere l'ordine e la sicurezza globale». La dichiarazione giunge dopo che il presidente Usa Donaldhato un ordine esecutivo per imporreCpi. Tra i Paesitari della dichiarazione ci sono Canada, Germania, Francia e Norvegia, mentre non c'è l'. Dietromossa dila scelta dei giudici dell'Aia che hanno preso di mira Usa, Israele e i suoi alleati. L'ordine prevedefinanziarie e il blocco dei visti per tutti i funzionari della Corte coinvolti nelle indagini su Stati Uniti e alleati.