L’ironia motore dell’arte italiana, una mostra al MAMbo

Leggi su Ildenaro.it

Bologna, 7 feb. (askanews) – Unasull’idea di ironia, intesa come socratica “arte di fare domande”, ma anche come strategia estetica e critica capace di alludere a significati profondi senza esprimerli direttamente. Il– Museo d’Arte Moderna di Bologna ha inaugurato, nei giorni di Arte Fiera, l’esposizione collettiva “Facile ironia.nell’artetra XX e XXI secolo”, curata da Caterina Molteni e dal direttore del, Lorenzo Balbi. “Laè una passeggiata degli ultimi decenni di arte– ha detto Balbi – attraverso opere che sono accomunate dall’uso del filtro ironico, una strategia che molti artisti e artisti italiani hanno usato per esprimere la loro arte”. Il progetto gioca su più livelli, sfrutta i colori e le immagini apparentemente “facili”, per aprire però, ovviamente, prospettive più complesse, spinose, metafisiche o politiche attraverso più di cento opere di 70 artisti dagli anni Cinquanta a oggi.