L’ipotesi di Zaia al posto di Abodi per la gioia di Malagò

Sono troppi i mandati di Giovannialla guida del Coni? E lui incassa la vicinanza e l’appoggio del governatore del Veneto, Luca, un altro che ha collezionato tanti anni di presenza nel veneziano Palazzo Balbi e che rischia di perdere ilper «la fame di potere di Fratelli d’Italia», dicono in laguna. Saldata l’alleanza tra due protagonisti del “plurimandato” (manca all’appello solo il campano Vincenzo De Luca), non può mancare un “piano B”, nel caso dell’arrivo di un meloniano come candidato alla presidenza della Regione Veneto.Luca, Andreae Giovanniin una rara occasione tutti assieme (foto Imagoeconomica).Quell’interessante conversazione sulla terrazza di AlisNella romana via Rasella, sulla terrazza di Alis, cara alla famiglia degli armatori Grimaldi, al termine della presentazione di “LetExpo” ossia «la fiera più green dell’anno dedicata a trasporto, logistica, servizi, smart mobility e formazione» in programma a Verona dall’11 al 14 marzo, è andata in scena una curiosa conversazione tra il numero uno di VeronaFiere, il leghista Federico Bricolo, e il presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri) Marco Di Paola, dove alla fine si pronosticava l’arrivo dia Roma, aldel ministro dello Sport, Andrea