Ilgiorno.it - L’ipotesi della Milano-Meda a pagamento, i comaschi dicono “no”. Il Consiglio provinciale alla Regione: “Resti gratuita”

Como, 7 febbraio 2025 – Anche a Como non ne vogliono sapere. Ieri pomeriggio ilha votato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dai consiglieri di centrodestra e centrosinistra per chiederedi mantenere la gratuitàstrada. “Il progetto prevede la riqualificazione del tratto trae Cesano e la realizzazione di una nuova traccia C che innesta laa Bovisio prosegue fino a Usmate-Velate, per un percorso di 9 chilometri - ha spiegato il consigliere Maurizio Capitani di Democratici e Civici - Si tratta di una strada non di nuova realizzazione, ma una che esiste già, si farà una terza corsia trae Cesano-Maderno". L’impegno preso sette anni fa “Questo progetto è in itinere da alcuni anni, nel 2018 ci fu una mozione in cui lasi impegnava a non introdurre pedaggi, compatibilmente con il sostegno economico del progetto.