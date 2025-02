L’ipotesi cane sciolto degli 007 dietro lo spionaggio con Paragon e le altre due vittime di Graphite

Leggi su Open.online

Dopo Luca Casarini e Francesco Cancellato ci sono altri due nomi di spiati con. E fanno capire qualcosa di più sui mandanti dell’infiltrazioni sui telefoni cellulari tramite il software. Si tratta di Beppe Caccia, l’armatore della nave Mediterranea Saving Humans. E di un rifugiato sudanese. Mentre un altro nome circolato nei giorni scorsi è quello di Husam El Gomati. Un libico che vive in Svezia e da lì su Telegram denuncia i rapporti tra il governo italiano e i trafficanti di esseri umani. Sostenendo la tesi della complicità007 italiani in Libia. E arrivando a ipotizzare il loro coinvolgimento in omicidi. Mentre il governo sostiene che il software sia utilizzato anche dalle procure. E quindi che vadano cercate lì eventuali violazioni alle regole d’uso dello spyware.