L'inviato di "Striscia" insegue uno spacciatore

PARONA LOMELLINA (Pavia)L’area è ben nota in tutto il territorio per essere una sorta di “supermercato“ della droga per i consumatori di una vasta area della Lomellina e anche delle province confinanti. E Vittorio Brumotti (nella foto),di “La Notizia“, popolare trasmissione di Canale 5, impegnato nel denunciare le maggiori piazze di spaccio di stupefacenti del Paese, ha fatto un blitz nella giornata di mercoledì. Sull’accaduto non ci sono anticipazioni (il servizio dovrebbe andare in onda stasera), se non chedel tg satirico ha raggiunto la zona, ha avvistato unoe si è lanciato al suo inseguimento. Il pusher è riuscito a far perdere le sue tracce ma ha abbandonato nelle vicinanze una borsa contenente circa mezzo chilo di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina.