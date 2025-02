Quotidiano.net - L’intimità finanziaria è la nuova moda delle coppie

Roma, 7 febbraio 2025 – Il tema finanziario nelleè uno degli argomenti più delicati, causa di litigi e spesso anche di separazioni. Ecco perché la, quella del, sembra il regalo più gradito, in grado di portare il rapporto ad un nuovo livello di fiducia reciproca. O almeno è quello che emerge da un’indagine condotta da Klarna, società specializzata nei pagamenti e nei servizi di shopping assistiti da intelligenza artificiale. I dati dell’indagine Il 92% degli italiani si sente a proprio agio a parlare di soldi con il partner. Eppure, quasi la metà (il 44%) ammette di avere nascosto qualche segreto economico. Più di un italiano su 4 (il 28%) ha ammesso di non aver detto al partner di alcune spese “innocenti”, come acquisti durante i saldi, o in outlet.