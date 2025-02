Secoloditalia.it - L’intervista. Menia: “Che brutta sinistra, ricordare nelle aule è un dovere. Di Berizzi & c. non mi occupo”

Leggi su Secoloditalia.it

“Vadoscuole che mi invitano, lo faccio da anni. Credo di avere qualche competenza in materia. Lo prevede l’autonomia scolastica nell’attuazione delle legge che istituisce il Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Il resto è fuffa”. Parola di Roberto, senatore di Fratelli d’Italia triestino, madre istriana, e padre di quella legge, in queste ore processato dalle sentirosse per le sue testimonianzescolastiche e la presentazione del suo libro. “Un gesto di verità contro il mare di bugie dei negazionisti che ancora oggi gettano fango sugli infoibati e sull’esodo”, diceche ha lavorato per anni al volume, andando casa per casa, famiglia per famiglia, raccogliendo le testimonianze di esuli e figli di esuli. Non sembra per nulla scalfito dal polverone sollevato dalle sinistre, dai giornalisti di provata fede antifascista, con l’immancabile benedizione dell’Anpi.