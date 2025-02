L’Inter torna ad allenarsi | out Dimarco e Correa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Non c’è un attimo di pausa in casa Inter, con i nerazzurri che sonoti oggi adper iniziare a preparare, in maniera sicuramente migliore, la partita di lunedì prossimo che si giocherà sempre contro la Fiorentina, anche se questa volta a San Siro. Simone Inzaghi non potrà contare su tutta la rosa a disposizione, nonostante siato in gruppo il lungodegente Francesco Acerbi, non sono al meglio sia Federicoche Joaquin, ecco le loro condizioni.recuperano con la Fiorentina?Secondo quanto riportato da SkySport,ta immediatamente adad Appiano Gentile, con Inzaghi che dovrà cercare di ricaricare la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. Infatti, ieri i nerazzurri sono parsi sottotono dal punto di vista atletico, con la Fiorentina che sembrava andare il doppio.