Inter-news.it - L’Inter rialzi la testa e non solo in campo… Anche nello stile!

Leggi su Inter-news.it

ieri non ha perso solamente in campo manel post partita. Adesso, resettare immediatamente sotto tutti i punti di vista.ZERO RESPONSABILITÀ – “Della partita non si salva nulla“. Parole dette ieri dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa, unico tesserato dela metterci la faccia sia davanti ai tifosi (in tv) che davanti agli stessi addetti ai lavori (in sala stampa). Dai giocatori il nulla cosmico. Ecco perché quel “della partita non si salva nulla” si può ampliare generalizzando in un “della trasferta di Firenze non si salva nulla”. Nela faccia. Sì, perchénon ha perso solamente sul campo in maniera sonora, 3-0 e con zero tiri in porta nel secondo tempo, ma lo ha fattonel post partita. Infatti, nessun giocatore si è presentato davanti ai microfoni delle tv e in sala stampa (scatterà la multa per regolamento) subito dopo il fischio finale al Franchi.