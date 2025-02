Anteprima24.it - L’Inter perde 3-0 a Firenze: Napoli primo da solo e ‘Campione d’inverno’

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Fiorentina si regala una notte magica e battendo per 3-0 i campioni d’Italia delfa anche un gran favore alcapolista, con Conte che sicuramente ringrazierà il collega Palladino, autore di un piccolo grande capolavoro calcistico. Sono le reti di Luca Ranieri e Moise Kean, doppietta, a decidere la gara interrotta ildicembre scorso per il malore di Edoardo Bove. Una pesante sconfitta perche invece aveva nel mirino ilposto con ile adesso rimane distanziata di tre punti.ha chiuso la partita col il 72% di possesso palla ma con zero punti e il coro dei tifosi della Fiorentina ‘il pallone è quello giallo. il pallone è quello giallo’ dice tutto sull’andamento della partita con la Fiorentina brava sempre a ripartire in velocità e concretizzare le occasioni create.