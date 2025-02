Inter-news.it - L’Inter convoca l’assemblea degli azionisti, a San Siro! Nuovo CdA e non solo

Leggi su Inter-news.it

si prepara a un’importante svolta societaria. È statatadel club nerazzurro che si terrà direttamente a San. All’ordine del giorno due temi fondamentali come le modifiche di alcuni articoli e ilCdA.ASSEMBLEA – È statata per il 24 febbraio alle ore 16:30del club nerazzurro, che si terrà presso San. All’ordine del giorno, due temi fondamentali per il futuro della società: le modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale e la nomina di unConsiglio di Amministrazione. Lazione arriva in un momento di transizione per il club, in particolare dopo l’uscita di scena di Alessandro Antonello, che fino a pochi giorni fa ricopriva il ruolo di CEO per la parte corporate e sedeva alno del Consiglio di Amministrazione.