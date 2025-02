Ilfattoquotidiano.it - “L’Intelligenza artificiale batte 17 medici. Il piccolo Alex si è salvato grazie alla diagnosi fatta da ChatGpt a sua mamma”: il caso raccontato da Bassetti

in carne e ossa nelladelle malattie. Questa è la conclusione sulla quale convergono molti studi recenti e che ha aperto un serio dibattito sull’argomento. Ad accendere ulteriormente i riflettori su questa competizione uomo-macchina è stato anche un recente post pubblicato su Instagram da Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. “Un bambino di nomeha sofferto per tre anni di dolore cronico senza che nessuno riuscisse a capire la causa”, scrive l’infettivologo. “Sua madre, disperata dopo aver consultato 17 specialisti senza ottenere risposte, ha deciso di provare qualcosa di insolito: ha inserito i sintomi di suo figlio e i dati della risonanza magnetica in– continua – ha suggerito una possibile: sindrome del midollo ancorato, una condizione rara in cui il midollo spinale si attacca ai tessuti circostanti, causando dolore e problemi neurologici.