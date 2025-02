Lanazione.it - "L’informazione è strumento di conoscenza"

"Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa de La Nazione in quanto è importante che le giovani generazioni si avvicinino alla cultura delcon adeguati strumenti di analisi e di nuove conoscenze". Parola di Silvia, Luca e Adamo Berti, titolari dell’ Azienda Agricola Berti. Da quattro generazioni con il frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato e dotato di un impianto ad alta tecnologia, l’azienda si dedica con passione e professionalità alla produzione di olio extravergine di oliva di qualità superiore. I poderi si estendono tra le colline che circondano Perugia, nelle frazioni di Olmo, Fontana e Lacugnano, con una superficie complessiva di oltre 35 ettari coltivati con oliveti secolari e giovani, vigneto e produzioni tradizionali. "Per chi valuta così seriamente l’attaccamento al territorio – spiegano Silvia e Luca, figli di Adamo – è fondamentale essere in grado di fornire ai clienti certificazioni che attestino la bontà della propria filiera.