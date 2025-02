Ilrestodelcarlino.it - L’incubo del branco sul bus. Molestie a una minorenne, in cella per violenza di gruppo

Non ha avuto paura, dopo la paura passata in quel bus delle cinque del pomeriggio di sabato scorso.La ragazzina, tornata a casa, s’è sfogata coi genitori. Il giorno dopo la famiglia intera era dai carabinieri. Lei,, in caserma è scesa nei dettagli: "Erano in cinque, mi hanno circondata sull’autobus dopo avermi insultata in piazza Saffi. Mi hanno palpeggiata, ho avuto paura.". Era domenica mattina. Nel pomeriggio un ragazzo era già in manette. Accusa pesantissima:sessuale diin danno di una. Il ragazzo ha 19 anni, arriva dal Nordafrica ed è clandestino, senza fissa dimora. I militari, dopo la denuncia della ragazzina, lo beccano in piazza Saffi, che è un po’ il suo covo a cielo aperto. Data la gravità del reato, la procura chiede che stia in carcere, perché è pericoloso, può fuggire e può ripetere il reato.